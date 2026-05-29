Магнитогорец Александр Яковлев выйдет на старт Кубка мира по академической гребле в Севилье

Фото: пресс-служба Федерации гребного спорта России/Вк.

29 мая магнитогорец Александр Яковлев впервые в этом сезоне выходит на международную арену — в испанской Севилье стартует этап Кубка мира по академической гребле.

Спортсмен будет бороться за награды в составе экипажа двойки вместе с Андреем Потапкиным. Всего в соревнованиях принимают участие около 500 сильнейших гребцов из 37 стран, а Россию в нейтральном статусе представляют девять спортсменов.

Помимо Яковлева и Потапкина, за медали поборются женская двойка без рулевого (Гусева и Лушина), мужская четверка (Ломачев, Воробьев, Лабзо, Кладов), а также лидер сборной Мария Ракова в одиночной байдарке. Последние недели подготовка команды проходила в Белоруссии.

— Наш план: как минимум — проходить в финалы, а как максимум — попадать в призы, — цитирует руководителя Федерации гребного спорта России Алексея Свирина 1obl.ru.

Следующие старты у команды — в конце июня в Люцерне, а главные цели сезона — чемпионат Европы в Варезе и чемпионат мира в Амстердаме.

