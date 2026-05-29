«В Москве набираю книг и отправляю их поездом»: педагог на пенсии превратил свою квартиру в библиотеку советской фантастики

Фото: Hornews.com.

В Челябинске бывший учитель русского языка и литературы, букинист Вячеслав Васильев собрал в своей трехкомнатной квартире внушительную коллекцию отечественной фантастики. По словам его коллег и друзей, это самая большая домашняя библиотека такого жанра в городе. Под книги в квартире 75-летнего коллекционера отведена целая комната, но и там изданиям тесно — шкафы заставлены в несколько рядов от пола до потолка, а этажерки и полки стоят даже в коридоре и соседних комнатах.

Вячеслав Васильев собирает исключительно современную фантастику, написанную в XXI веке. В четырех шкафах — по семь полок, на каждой полке — по пять рядов вглубь. Там можно найти книги Андрея Константинова, Максима Кабира, Романа Злотникова и других российских авторов. Отдельные секции посвящены любимым писателям коллекционера: Александру Грину и Ивану Ефремову, а полка с Александром Беляевым принесла Васильеву неформальное звание «главного специалиста по Беляеву в Челябинске».

Любовь к фантастике зародилась у Вячеслава Ивановича в раннем детстве, когда он взял в библиотеке книгу с рисунком динозавра, гнавшегося за человеком. Эту картинку он искал потом всю жизнь и недавно нашел — это оказался «Затерянный мир» Конан Дойля. А первой купленной книгой стало издание братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу» 1965 года. Работая в советской школе, педагог не мог официально говорить о фантастике на уроках, но устроил факультатив: после уборки снега читал детям Пелевина и страшные рассказы, которые ученики любили больше всего.

В 1990-е годы челябинец начал торговать книгами, чтобы подработать. Для этого он регулярно летал в Москву:

— В пятницу вылетал самолетом. В Москве бегу на Олимпийский рынок, набираю там книг и отправляю их поездом, а сам вечером на самолете вылетаю обратно. В воскресенье утром я уже в Челябинске — встречаю поезд и сразу с товаром лечу во Дворец спорта, — рассказал букинист журналистам Hornews.сom.

Позже он ушел из школы окончательно, а его книжные поездки стали регулярными. Случались и курьезы: однажды покупатели просили книгу «Волшебник ноль три», и мужчина долго не мог понять, что речь идет о «Волшебнике страны Оз» Фрэнка Баума.

Сейчас Вячеслав Иванович собирает книги для себя. К каждому изданию он относится с особым трепетом: любуется обложкой, изучает форзацы, титульный лист и тираж. Если у одинаковых на вид книг разный тираж — покупает обе, но больше их не открывает, чтобы сохранить идеальное состояние. Несмотря на то, что многие его друзья перешли на электронные книги, челябинец продолжает скупать фантастику у букинистов и коллег в интернете.

