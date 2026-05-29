Этнобарабаны, маски из глины, блюда из хрена и архиерейский хор: на Аркаиме пройдет фольклорный фестиваль

Фото: Юрий Макуров

В Челябинской области с 12 по 14 июня пройдет этнофестиваль. Его площадкой станет музей-заповедник «Аркаим».

В программе фестиваля – концерты, в том числе выступление архиерейского мужского хора «Аксиос».

Актриса и певица Екатерина Ряжских представит моноспектакль «На вяку, так на таку». Он создан на основе этнографических материалов, собранных в Липецкой области.

А челябинский «Новый художественный театр» покажет спектакль «Светлые души» по рассказам Шукшина.

Участники праздник а смогут попробовать блюда из капусты, редиса, редьки, хрена и горчицы. Особое меню подготовил этнограф и знаток национальной кухни Александр Акулов

А еще на фестивале пройдут народные игры, лекции и мастер-классы. Можно будет научиться игре на этнических барабанах и изготовлению масок из глины.

