«Сенечка фест»: семья в пятый раз проводит дворовый фестиваль на улице вместо обычного дня рождения для сына в кафе

Фото: Мария Алякринская / hornews.com

В Челябинске семья Алякринских уже в пятый раз отказывается от привычных детских дней рождения в игровых центрах и кафе в пользу дворового праздника. Прямо под окнами своей многоэтажки они проводят «Сенечка-фест» — фестиваль в честь старшего сына Арсения, которому в мае исполнилось 9 лет. Идея проста: всех друзей и знакомых в квартиру не вместить, а компоты со сладостями можно выставить во дворе «под грибок», чтобы дети играли на свежем воздухе так, как это делали их родители в нулевых.

Перед каждым праздником Арсений вместе с мамой Марией рисует афиши и расклеивает их по подъездам, во дворе и на детской площадке. На «Сенечка-фест» приглашают соседскую детвору, друзей семьи и вообще всех желающих. Украшения, флажки и фотозону делают сами из ватмана. А локации украшают снимками Сени за прошлый год. Их специально собирает мама мальчика, которая работает семейным фотографом.

Тематика праздника каждый раз разная и зависит от увлечений именинника. Однажды во дворе поставили батут и гамак, в другой раз знакомили детей с играми детства родителей — резиночкой, классиками и «крокодилом». Даже взрослые втягивались: клеили на лоб стикеры с надписями и угадывали, кто они. В этом году вместо торта заказали огромную пиццу — на ней именинник задувал свечки. Гости приносят подарки, но их складывают под дерево, и дети тут же убегают играть.

— Мне даже как-то иногда обидно, когда друзья стараются, а он только через несколько дней откроет, скажет: «О! Мне, оказывается, это подарили, ничего себе! — делится мама Арсения Мария Алякринская с журналистами Hornews.com.

Сначала Мария сомневалась, не обижает ли такой формат сына. Ей казалось, что праздник во дворе не такой крутой, как игровая комната с аниматорами. Арсений одно время очень хотел отметить день рождения в одном из детских центров. Теперь она видит в этом формате другой смысл: праздник объединяет детей и взрослых прямо во дворе, а родители вдруг начинают бегать в футбол и сидеть в песочнице, отвлекаясь от телефонов.

Эксперты считают, что такой подход воспитывает в ребенке щедрость. Младший брат Арсения, четырехлетний Елисей, пока не просит такой же фестиваль в свою честь — он родился в феврале. Но летом ему тоже устраивают праздник — отмечают «половинку» года.

