Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 9:43

Самыми популярными ЕГЭ на Южном Урале оказались обществознание и информатика

В Челябинской области 15,3 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ
Елена КОЛЧИНА
ЕГЭ по литературе решились сдать только 900 выпускников по всей Челябинской области

ЕГЭ по литературе решились сдать только 900 выпускников по всей Челябинской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались 15,3 тыс. человек. Об этом сообщили в Челябинском институте развития образования.

В этом году среди дисциплин по выбору самыми популярными оказались обществознание, информатика, биология и физика.

Экзаменаторы отметили, что в последние годы все больше выпускников выбирает химию и профильную математику.

В этом году экзаменационный период начнётся 1 июня. В этот день вчерашним школьникам предстоят ЕГЭ по истории, литературе и химии. Химию будут сдавать 2,1 тыс. человек, историю – 1,5 тыс. человек, литературу предпочли 900 выпускников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.