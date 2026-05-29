Самыми популярными ЕГЭ на Южном Урале оказались обществознание и информатика

ЕГЭ по литературе решились сдать только 900 выпускников по всей Челябинской области

В Челябинской области на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались 15,3 тыс. человек. Об этом сообщили в Челябинском институте развития образования.

В этом году среди дисциплин по выбору самыми популярными оказались обществознание, информатика, биология и физика.

Экзаменаторы отметили, что в последние годы все больше выпускников выбирает химию и профильную математику.

В этом году экзаменационный период начнётся 1 июня. В этот день вчерашним школьникам предстоят ЕГЭ по истории, литературе и химии. Химию будут сдавать 2,1 тыс. человек, историю – 1,5 тыс. человек, литературу предпочли 900 выпускников.

