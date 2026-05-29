В выходные в Челябинской области пройдут сильные дожди с грозами

Аномальная жара покинула Челябинскую область Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 30 и 31 мая возможны сильные дожди с грозами.

По данным регионального Гидрометцентра, разгул стихии наиболее вероятен ночью в субботу и воскресенье. Дожди в большинстве районов Южного Урала пройдут также в субботу днем. А вот днем в воскресенье осадки прекратятся.

В темное время суток температура воздуха будет колебаться от +5 до +13 градусов. Днем 30 мая температура поднимется не выше +14, +19 градусов. На последний день календарной весны прогнозируют +20, +25, но в горных районах будет прохладней – всего +15, +20.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.