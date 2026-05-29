«Летом — кондиционеры, зимой — печки»: когда челябинцам будет всегда комфортно ездить в городском транспорте

В городском транспорте Челябинска налаживают систему оперативного реагирования на поломки подвижного состава, которые влияют на комфорт пассажиров. В летний сезон это, прежде всего, касается кондиционеров. Как отметил глава города Алексей Лошкин, в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM), вопрос комфорта пассажиров имеет сезонную специфику:

— Сейчас это кондиционеры, в межсезонье — чистота, зимой — неработающие печки: тема не прекращается круглый год, но она для нас — одна из приоритетных, учитывая, как динамично развивается транспорт в Челябинске. Я регулярно поручаю проводить подвижного состава проверки путем случайного выбора маршрутов, остановок, ведут их и сами транспортные предприятия, — сказал глава города.

Как сообщают челябинцы, часто водители отключают кондиционеры в автобусах, говоря, что им не хватит топлива на маршрут. Алексей Лошкин назвал эту практику неприемлемой и рассказал, как перевозчики оперативно устраняют неполадки.

— Ссылка на нехватку топлива — это грубейшее нарушение. Исправность кондиционера – это зона ответственности водителя, что вписано в должностную инструкцию. Еще с прошлого года мы наработали практику работы механиков транспортных предприятий на разворотных кольцах. Их семь, по числу районов. Когда автобус завершает маршрут, механики имеют возможность проверить работоспособность всего оборудования. В том числе и кондиционера. Если есть какие-то мелкие неполадки, они выполняют срочный ремонт, и автобус продолжает движение. Если поломка серьезная, то автобус снимается с рейса и на него выходит другая машина. Все для того, чтобы жителям было комфортно пользоваться общественным транспортом, — сказал Алексей Лошкин.

