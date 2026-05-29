Передвижение или развлечение? Введут ли власти Челябинска запрет на электросамокаты в центре города

В Челябинске есть уже свыше 1200 специально обозначенных мест для парковки самокатов. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

После массового захода операторов кикшеринга — аренды электросамокатов — в Челябинск городские власти продолжают регулировать правила их использования в интересах жителей. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) глава Челябинска Алексей Лошкин, сегодня уже действуют запреты на передвижение в парковых зонах и ограничение скорости на центральных улицах. На очереди — расширение зоны этих ограничений на популярные у горожан места отдыха и досуга не только в центре, но и в других районах.

— Перечни этих территорий – гибкие. В зависимости от инцидентов, количества брошенных вне парковок самокатов, скорости реакции оператора на запрос на их эвакуацию, и принимается решение о включении новой территории в зону ограничения передвижения. Во всех районах города есть места, где они гуляют вечером, проводят выходные. И здесь нужно быть максимально внимательным с точки зрения безопасности, — сказал Алексей Лошкин. — Кроме того, государство должно решить, является ли электросамокат средством передвижения или развлечения? В первом случае они должны иметь регистрацию, постановку на учет, владельца, который будет нести ответственность за возможный ущерб третьим лицам, порядок перехода права собственности. Все это должно быть зарегламентировано. Если это средство развлечения, то нужен другой подход.

Алексей Лошкин в студии радио КП-Челябинск. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Алексей Лошкин напомнил, что Челябинск — один из первых миллионников, который заключил соглашение с операторами кикшеринга и наладил систему обратной связи по нарушениям при использовании средств индивидуальной мобильности. Еженедельно в чат-бот мэрии поступает до 500 обращений о брошенных самокатах, большую часть которых операторы убирают самостоятельно. Результаты этой работы уже видны, говорит глава города:

— В этом году культура парковки стала заметно выше. Я сам это заметил, часто хожу пешком, вижу, что операторы следят за тем, чтобы самокаты парковались в обозначенных местах. К сожалению, есть пока и обратное. Но постепенная и планомерная работа даст нам со временем положительный результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.