Челябинка прописала в своей квартире 42 иностранцев

девушка поставила на учет 42 человек. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

42 иностранцев фиктивно прописала в своей квартире в доме на улице Каслинской 24-летняя челябинка. При этом жить там они не собирались. Как рассказали в полиции региона, это подтвердили показания соседей и осмотр квартиры.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (наказание - штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до пяти лет), девушку обязали явиться в полицию. А всех 42 иностранных граждан сняли с миграционного учета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.