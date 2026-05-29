Угон, побои, кражи: в Челябинской области юного рецидивиста изолировали на три года

Профилактика не дала результата. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области суд применил крайнюю меру к 15-летнему жителю поселка Красногорский. Подросток систематически нарушал закон, несмотря на все попытки полиции и инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Парень успел отметиться побоями, кражами, угоном машины и порчей чужого имущества. Профилактика не дала результата: с 2025 года он стоял на учете в ПДН, провел 30 суток в центре временного содержания, но продолжал совершать преступления.

Когда все другие методы воспитания провалились, суд вынес решение — отправить несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на три года. Там его будут не наказывать, а корректировать поведение, чтобы он перестал быть опасным для общества и смог вернуться к нормальной жизни. Такая мера — исключительная, она применяется только в самых запущенных случаях.

