По Челябинску 1 июня проедет «трамвай улыбок»

Фото: ЧелябГЭТ

В День защиты детей, 1 июня, в Челябинске на линию выйдет необычный трамвай. Как рассказали в «ЧелябГЭТ», в первый понедельник лета по улицам города проедет трехсекционный состав, стилизованный под праздничную площадку. По задумке авторов, внутри 30-метрового вагона разместят зону для фотосессий, большое количество воздушных шаров и аниматоров, которые будут проводить мини-квесты для детей.

Кондукторов заменят аниматоры, одетые в костюмы фей. За разгаданные загадки пассажиры смогут получить сладкие призы. Подарки предусмотрены и для взрослых — организаторы обещают поощрять активных родителей, которые будут участвовать в конкурсах, громко кричать или танцевать в проходе.

Старт необычного рейса запланирован на 15:00 от депо.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.