Ракетная опасность миновала: в Челябинской области отменен экстренный режим

Режим объявили в регионе во второй раз. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области сняли режим ракетной опасности. Информация поступила от РСЧС и правительства региона через официальные каналы сегодня, 29 мая, в 19:09.

Ракетная опасность была введена на Южном Урале в 16:41 29 мая. В РСЧС призвали взять документы, запас еды и воды, пройти в убежище. Также власти сообщили о сбоях в работе связи и мобильного интернета. В РСЧС напомнили: запрещено снимать работу ПВО. Также введен режим «Ракетная опасность» в Свердловской, Курганской областях, в Пермском крае и ХМАО.

Это второй случай ракетной опасности в регионе. Первый раз режим объявили 5 мая в 2:57 ночи. В министерстве общественной безопасности Челябинской области тогда объяснили, что информация о возможной опасности поступает в органы власти от войск ПВО Минобороны России.

В зависимости от ситуации принимается решение о формате оповещения населения. В случаях оповещений через СМС или каналы в МАХ, информация носит предупредительный характер. Сирены включат, если угроза подтвердится.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

