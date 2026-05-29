Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Челябинска

Временные ограничения введены в аэропорту. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Росавиация объявила о временных ограничениях в работе челябинского аэропорта - введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Задержаны либо отменены ближайшие рейсы на прилет и вылет.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщает Росавиация.

Напомним, режим ракетная опасность в Челябинской области ввели сегодня, 29 мая, в 16:41.

