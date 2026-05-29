«Квартирный вопрос» за 2 млн: челябинка, пообещавшая соседке дешевые квартиры, получила 6,5 лет колонии

Ранее аферистку уже судили за аналогичные преступления.

Жительница Челябинска решила «помочь» соседке с покупкой жилья, а в итоге помогла себе — почти на 2 миллиона рублей. Теперь пенсионерка отправится в колонию общего режима. Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, Курчатовский районный суд вынес приговор 60-летней местной жительнице по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В августе 2025 года подсудимая, будучи хорошо знакома со своей соседкой, рассказала той о невероятной удаче. Якобы у нее есть знакомые в госструктурах, поэтому она может помочь приобрести сразу две квартиры по цене значительно ниже рыночной. Уловка сработала: доверчивая соседка согласилась.

Схема была необычной. Мошенница заявила, что квартиры числятся за ЖЭК № 9, и для их покупки нужно… трудоустроиться в этот ЖЭК. Работать там, правда, не придется — достаточно просто написать заявление о приеме на работу под диктовку. Жертва поверила, написала бумагу и передала «помощнице» около 2 миллионов рублей.

Разумеется, никаких квартир не существовало. Деньги исчезли вместе с надеждами соседки на жилье.

Эта история — не первая страница криминальной биографии пенсионерки. Как уточнили в надзорном ведомстве, ранее женщина уже была осуждена за аналогичные преступления. Опыт не пошел впрок.

Прокурор настаивал на строгом наказании. Суд согласился с позицией обвинения и приговорил злоумышленницу к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил исковые требования потерпевшей — мошенница обязана вернуть все похищенные 2 миллиона рублей.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

