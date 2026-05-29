Аналитики выяснили, сколько челябинцам нужно денег для счастья

В Челябинске счастье "подешевело".

Жителям Челябинска для ощущения полного счастья нужно в среднем 235 тысяч рублей в месяц. Это на 4 тысячи меньше, чем в июле прошлого года, и на 9 тысяч меньше, чем в сентябре 2024-го. Парадокс: в то время как счастье в целом по России подорожало на 6%, южноуральская столица движется в обратном направлении. Либо челябинцы стали скромнее, либо просто привыкли к реалиям. Такие данные получил сервис SuperJob, опросив экономически активных граждан по всей стране.

В среднем по России мужчинам для счастья нужно заметно больше, чем женщинам. Запросы растут с возрастом: молодежь до 24 лет называет сумму в 220 тысяч, тогда как респонденты от 45 лет и старше хотят уже 285 тысяч. Россияне с высшим образованием оценивают счастливый доход в 297 тысяч, а обладателям среднего профессионального достаточно 238 тысяч. Люди с низкими доходами мечтают о меньшем: те, кто зарабатывает до 100 тысяч, назвали планку в 223 тысячи, а участники опроса с зарплатой от 150 тысяч хотят уже 337 тысяч.

Среди крупных городов дороже всего счастье в Москве — 295 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург поднялся на второе место с результатом 282 тысячи, замыкает тройку Владивосток (279 тысяч). Челябинск с 235 тысячами находится в нижней части списка — дешевле радость только в Кирове (216 тысяч), Томске (222 тысячи), Барнауле и Липецке (по 225 тысяч).

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

