«Троица в Троицке»: как город отметит престольный праздник и День рождения единым фестивалем

Фото: Год единства народов/ Челябинская область/MAХ

31 мая Троицк станет центром православной культуры и народных гуляний. В этот день город одновременно отметит престольный праздник Святой Троицы, свой День рождения и проведет масштабный культурный фестиваль. Праздничная программа продлится более 12 часов — с утренней литургии до вечернего концерта.

Основные события развернутся на четырех локациях в историческом центре: у Свято-Троицкого кафедрального собора, на площади у храма Димитрия Солунского, на центральной площади города и на площадке «Троицкая крепость» (ул. Красноармейская, 6).

Программа разделена на пять ключевых блоков. Духовная часть включает Божественную литургию в 8:30, крестный ход в 11:30 и праздничный молебен в 12:00. Музыкальная составляющая начнется в 13:00 с выступления оркестра «Малахит», затем выступят творческие коллективы, а вечером ждет шоу-программа. Для любителей активностей организуют «Богатырские забавы», шоу силового экстрима «Сила Урала» и мастер-классы в Мастеровой слободе. Любителей истории привлекут реконструкция Казачьего подворья, фланкировка, рубка шашкой и спектакль «Степная звезда» в 16:00. Гастрономическая часть представлена площадкой «Славянская трапеза» с блюдами русской и славянской кухни.

Вечерняя программа с 18:00 соберет трех хедлайнеров: челябинские группы «Брависсимо» и «Радио Мальта», а также кавер-группу «Неприличные» из Санкт-Петербурга.

