Можно ли их есть в июне? Гастроэнтеролог ЧОДКБ рассказал, чем опасны для детей ранние арбузы

Дети особенно чувствительны к нитратам

В челябинских магазинах уже появляются арбузы из свежего урожая. Но врачи советуют выбирать такие плоды с осторожностью. Особенно, если вы хотите угостить ими ребенка.

Дело в том, что в норме арбузы созревают во второй половине августа. Чтобы получить полосатые плоды намного раньше, могут использовать азотные удобрения. В скороспелом арбузе из-за этого накапливается много нитратов, а дети к ним особенно чувствительны.

Поев красной мякоти, ребенок может заболеть и надолго застрять на горшке.

— Детский организм тяжелее переносит отравления, связанные с нитратами., — объяснил детский гастроэнтеролог ЧОДКБ Илья Царегородцев. — Особенно осторожными нужно быть с детьми младшего возраста. Кроме того, опасны разрезанные арбузы — бактерии в сладкой мякоти размножаются очень быстро.

Из-за опасности бактерий лучше никогда не покупать разрезанные арбузы, а целые стоит проверить на наличие трещин. Хранить лакомство долго – большой риск, даже в холодильнике. А еще черно-зеленую кору обязательной хорошо вымыть перед нарезкой, пусть она и несъедобна.

Июньский арбуз – не обязательно источник вредных веществ. Но если хочется попробовать любимое лакомство пораньше, лучше приглядеться к месту его выращивания. Безопасней приобрести арбуз, который привезли из жаркой страны, например, Вьетнама или Таиланда. Стоит такое угощение дороже, зато больше шансов, что арбуз поспел естественным путем.

