На Южном Урале водитель вылетел в кювет, пытаясь уйти от полицейской погони

Нарушитель врезался в дорожный знак и скатился в кювет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области полицейская погоня закончилась ДТП.

Поздним вечером 29 мая автоинспекторы заметили в Красноармейском округе машину без номеров. Они попытались остановить ВАЗ-2109, но водитель промчался мимо. Сотрудники ДПС поехали за ним.

Нарушитель упорно не хотел останавливаться, но не справился с управлением. В итоге его машина скатилась с проезжей части, снесла дорожный знак и улетела в кювет. Водитель получил травмы, его увезли в больницу.

Фото: ГАИ Челябинской области

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 48-летний лихач, судя по виду, был пьян. Он не пристегнулся ремнем безопасности, а еще у него было просрочено водительское удостоверение и не имелось полиса ОСАГО.

— Как только пострадавший будет выписан, ему предстоит ответить по всей строгости за каждое правонарушение, — заявили в ГАИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.