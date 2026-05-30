На Южном Урале водитель вылетел в кювет, пытаясь уйти от полицейской погони

В Челябинской области полицейская погоня закончилась ДТП.
Поздним вечером 29 мая автоинспекторы заметили в Красноармейском округе машину без номеров. Они попытались остановить ВАЗ-2109, но водитель промчался мимо. Сотрудники ДПС поехали за ним.
Нарушитель упорно не хотел останавливаться, но не справился с управлением. В итоге его машина скатилась с проезжей части, снесла дорожный знак и улетела в кювет. Водитель получил травмы, его увезли в больницу.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 48-летний лихач, судя по виду, был пьян. Он не пристегнулся ремнем безопасности, а еще у него было просрочено водительское удостоверение и не имелось полиса ОСАГО.
— Как только пострадавший будет выписан, ему предстоит ответить по всей строгости за каждое правонарушение, — заявили в ГАИ.
