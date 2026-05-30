Mercedes намотало на дерево: бесправница насмерть разбилась в Златоусте

В Златоусте ночная поездка молодежи завершилась смертельным ДТП.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, две девушки и молодой человек мчались на Mercedes S500 по улице Кирпичной. За рулем была 18-летняя бесправница.
На повороте девушка не справилась с управлением, иномарку выбросило с дороги, и она врезалась в дерево.
Водитель погибла на месте. 20-летние пассажиры получили травмы.
