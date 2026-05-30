В Челябинске 2 июня изменятся маршруты общественного транспорта

Движение ограничат из-за ремонта на трамвайном переезде Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске автобусы и трамваи изменят маршруты с 2 июня. Как пояснили в мэрии, на пересечении проспекта Победы и улицы Чичерина стартует ремонт переезда через трамвайные пути. Из-за этого автомобильное движение ограничат, а общественный транспорт сменит схемы движения.

С 9:00 вторника 2 июня трамваи № 14, №15, №16, №22 со стороны центра города будут доезжать только до кольца на Ворошилова.

Между Солнечной и Чичерина запустят трамвай-челнок. Он станет курсировать с интервалом в 20 минут.

Автобусы № 3 будут ездить по маршруту: ЮУрГУ – Салавата Юлаева – 250-летия Челябинска – Чичерина – ЧВВАКУШ (при этом при движении в сторону в сторону ЮУрГУ маршрут не изменится).

Временный маршрут автобуса № 23: 47-й микрорайон – Солнечная – Комсомольский проспект – Чичерина – ТК «Кольцо» (при движении в сторону 47-го микрорайона маршрут останется прежним).

Автобус № 60с будет ездить по обычному маршруту в стороны улицы Чичерина. А в обратном направлении двинется по схеме: Чичерина – проспект Победы – 40-летия Победы – Комсомольский проспект – СНТ Надежда.

Автобус № 215 временно станет перевозить пассажиров по маршруту: Дарьино – Новоградский проспект – проспект Победы – Чичерина – 250-летия Челябинска – Академика Сахарова. В сторону Дарьино он будет ездить как обычно.

Закончить ремонт рассчитывают к 15 июня. Но сделать это получится, если не помешает погода.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

