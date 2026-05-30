Продолжительные и сильные: на Челябинскую область обрушатся ливни

Ночью и днем в воскресенье возможны грозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося ненастья.

— Ночью 31 мая в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве попросили южноуральцев не оставлять детей без присмотра, а в плохую погоду не прятаться под деревьями, рекламными щитами и любыми ненадежными конструкциями.

По данным метеорологов, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +7, +12 градусов, днем 31 мая будет +17, +22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.