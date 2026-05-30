Новый рекорд: Парижский полумарафон собрал около 5 тысяч спортсменов

30 мая прошли основные забеги полумарафона. Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Париж Нагайбакского района в десятый раз проходит Парижский полумарафон. В забегах на разные дистанции вышли около пяти тысяч спортсменов. Самая популярная категория — «Парижская миля». Вместе с губернатором Алексеем Текслером ее пробежали известные спортсмены: серебряный призер Олимпийских игр, конькобежка Ольга Фаткулина, участник Олимпийских игр по спортивной ходьбе Василий Мизинов.

— Парижский полумарафон прошел большой путь от небольшого сельского забега, который был призван привлечь внимание к селу, до спортивно-культурного мероприятия федерального уровня, — сказал Алексей Текслер после забега. — Больше 30 регионов, 5 дружественных стран. Самое главное, что южноуральцы с удовольствием приезжают на парижский полумарафон. Здесь всегда царит особая атмосфера, всегда ярко, вне зависимости от того, светит ли солнце или как сейчас, достаточно пасмурно.

В этом году каждый атлет получил уникальную юбилейную медаль. Поскольку 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России, центральной площадкой праздника стал парк Дружбы, где представлена культура разных народов. Завершит первый день полумарафона «Парижская неделя моды». Свои коллекции представят 14 брендов и дизайнеров, 9 из которых — челябинские.

