Челябинец годами обшаривал карманы пассажиров в общественном транспорте

Челябинец вытаскивал телефоны из карманов пассажиров общественного транспорта Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске полицейские с поличным поймали серийного карманника. Воришку схватили за руку, когда он пытался стянуть чужой телефон во время поездки в общественном транспорте.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, с 2023 года мужчина похитил у пассажиров по меньшей мере еще семь телефонов. Гаджеты он продавал, а вырученные за них деньги тратил.

В отношении 47-летнего челябинца возбудили уголовное дело о краже. Ранее мужчину уже судили за такое же преступление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.