Гонки на колесницах, джаз, театр и мороженое: какие фестивали пройдут летом в Челябинской области

Занятия найдутся для любителей музыки, театра, спорта и исторической реконструкции

Жители Челябинской области летом смогут посетить масштабные культурные и спортивные мероприятия. В планах на июнь-август значатся десятки фестивалей.

— Челябинск готовится к 2027-му — году, когда город примет звание Культурной столицы. А пока вся Челябинская область превращается в большую открытую сцену: музыка и театр, спорт и история, народные традиции и смелые современные эксперименты, — анонсировал губернатор Алексей Текслер.

В челябинском Театре оперы и балета с 2 по 26 июня будет проходить международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцене представят балеты «Спартак», «Пер Гюнт» и «Золушка».

В первые выходные июня Челябинск примет Ильменский фестиваль и детский фестиваль мороженого, а Копейск - массовую гонку в честь Всемирного дня велосипедиста.

С 12 по 14 июня состоится этнографический фестиваль на Аркаиме.

Железнодорожный вокзал Челябинска 16 и 17 июня станет площадкой всероссийского проекта «Театральный поезд».

На набережной реки Миасс в Челябинске 19 и 20 июня пройдет фестиваль уличных театров.

Село Демарино традиционно примет Бажовский фестиваль. Он в этом году начнется 19 июня.

На озеро Тургояк приедут более 5 тыс. участников спортивного фестиваля. Он стартует 27 июня и продлится целый месяц. В программе – марафон, чемпионаты России по акватлону и триатлон-кроссу.

4 июля южноуральцы смогут посетить Сабантуй в деревне Норкино, а 9-10 июля — насладиться классической музыкой на «Курчатов фесте» в Челябинске.

25 июля более 300 артистов выступят на фестивале «Русское поле», который состоится на площади возле челябинского Торгового центра.

А 25-26 июля гости фестиваля «Пламя Аркаима» получат шанс увидеть настоящие гонки на колесницах.

В программе на август – Бушуевский фестиваль в Златоусте и джаз-фестиваль «Какой удивительный мир» в Челябинске.

