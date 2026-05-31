Дождливо и ветрено: весна уходит непогодой в Челябинской области

По данным регионального гидрометцентра, в последний день весны, 31 мая, жителей Челябинской области ждет неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и умеренные осадки. Восточный ветер с порывами 4–9 м/с, который в отдельных районах может усиливаться до 15 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +17...+22 градусов.

В Челябинске погода будет чуть спокойнее. Температура воздуха днем составит комфортные +19…+22 градусов. Ожидается небольшой дождь. Ветер восточной четверти, 4–9 метров в секунду.

Напомним, ранее региональный РСЧС предупреждал южноуральцев о сильных ночных ливнях и грозах, которые ожидались в Челябинской области 31 мая.

