Южноафриканская съемочная команда едет через всю Россию на «Уралах» ради создания документального фильма

Фото: пресс-служба администрации Миасса.

Южноафриканский путешественник и продюсер Йоханес Баденхорст прибыл в Миасс Челябинской области для съемок документального фильма о России. Визит состоялся в рамках международной экспедиции, следующей из Мурманска в Магадан.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, маршрут пролегает через 30 регионов страны. Общая протяженность пути превышает 20 тысяч километров.

Баденхорст назвал путешествие по России давней мечтой и поблагодарил автозавод за поддержку. Завершится экспедиция 10 июля в Магадане. По ее итогам будет создан фильм о культуре, традициях и природе России.

