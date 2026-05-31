Думала, что бесплатное: женщина лишилась крупной суммы из-за установки приложения на смартфон

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

46-летняя жительница Миасса Челябинской области обратилась в полицию с заявлением о хищении денег с банковского счета. Как выяснилось, накануне женщина искала в интернете бесплатное мобильное приложение, перешла по ссылке из поисковой системы и установила программу на свой смартфон.

В процессе установки сервис запросил номер телефона и код подтверждения из СМС — женщина ввела запрашиваемые данные. После этого на экране появилось уведомление об обновлении операционной системы.

— Потерпевшая оставила устройство апгрейдиться и легла спать. А уже утром обнаружила, что с ее банковского счета были списаны почти 90 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ОМВД России по городу Миассу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В полиции просят жителей быть внимательными, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить коды из СМС на незнакомых сайтах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.