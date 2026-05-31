В Челябинске из-за ремонта теплотрассы временно ограничат движение транспорта на улице 50-летия ВЛКСМ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 1 июня стартует реконструкция теплотрассы на улице 50-летия ВЛКСМ. Работы начнутся в 22:00 1 июня и продлятся до 22:00 10 августа. На это время в районе проведения реконструкции будет введено ограничение и закрытие движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, движение транспорта ограничат по правой полосе на участке от улицы Прокатной до въезда на парковку у дома № 22. Кроме того, будет полностью закрыто движение на отрезке от дома № 35 до дома № 21.

Водителей просят заранее учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и планировать свой маршрут с учетом ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.