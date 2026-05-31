Алексей Текслер анонсировал теннисный турнир в духе «Ролан Гаррос» в селе Париж

Сельский Париж становится центром событий.

В южноуральском Париже проведут турнир в духе Открытого чемпионата Франции по большому теннису «Ролан Гаррос». Об этом рассказал журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на X Парижском полумарафоне в Нагайбакском районе.

— Мы сейчас с федерацией тенниса прорабатываем вопрос о том, чтобы провести в нашем Париже аналог «Ролан Гаррос», — сказал глава региона. — У нас есть выдающиеся теннисисты, которые могут сюда приезжать в дни Парижского полумарафона и показывать мастер-классы, привлекая аудиторию.

Идея организовать в селе Париж Челябинской области полумарафон появилась в 2016 году. Три года назад под сводом копии Эйфелевой башни начали проводить «Неделю парижской моды», приглашая модельеров со всей страны. Теперь появится еще турнир по большому теннису.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

