«Спасибо за игру»: «Трактор» попрощался с четырьмя иностранными хоккеистами команды сразу

Фото: пресс-служба ХК "Трактор".

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» принял решение не продлевать контракты с четырьмя иностранными игроками. Как сообщает пресс-служба команды, клуб покидают защитники Джордан Гросс, Логан Дэй, Михал Чайковски, а также нападающий Джошуа Ливо. Таким образом, в составе «Трактора» не осталось ни одного легионера.

— Спасибо за игру! Успехов, — говорится в сообщении.

Лучшее достижение среди уходящих иностранцев — у Логана Дэя: серебро КХЛ-2025, 113 матчей и 34 очка (4+30) за «Трактор». Остальные трое подписали контракты по ходу прошлого сезона. Джордан Гросс отыграл 69 встреч (37 очков, 8+29). Самый результативный легионер — Джошуа Ливо: 69 баллов (29 голов, 40 передач) в 67 матчах. Михал Чайковски провел 21 игру, набрав 6 очков (3+3).

