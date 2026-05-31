«С опережением графика»: Алексей Текслер проверил работы по реконструкции пункта пропуска на границе с Казахстаном

Фото: ПУЛ N74.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской границе. Визит прошел в рамках рабочей поездки главы региона в Троицкий городской округ.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, после завершения всех работ пропускная способность пункта существенно возрастет: количество полос увеличится с 13 до 32, что позволит пропускать до 4 тысяч единиц транспорта в сутки (сейчас — 2 тысячи), а пассажиропоток вырастет более чем вдвое — с 7 до 18,6 тысяч человек в сутки. В настоящее время на площадке возведены конструкции основных и вспомогательных зданий, продолжаются монтаж ограждений и прокладка инженерных сетей.

— Рад, что работы здесь идут с опережением графика — считаю это хорошим знаком и показателем высокой ответственности всех участников проекта, — добавил Алексей Текслер.

Глава региона поручил продолжить контроль сроков и качества работ, отметив, что модернизация «Бугристого» укрепит торгово-экономические и гуманитарные связи с Казахстаном — ключевым внешнеэкономическим партнером Южного Урала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.