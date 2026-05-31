Качели сломаны, песок грязный: прокуратура заставила УК привести детскую площадку во дворе в порядок

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Жители одного из домов в Трехгорном Челябинской области пожаловались в прокуратуру на состояние детской площадки во дворе. Надзорное ведомство по факту обращения организовало проверку, а специалисты нашли нарушения.

Качели и скамейки оказались сломаны, от старых конструкций торчали острые части. Под горками и лестницами не было песочной подсыпки, которая смягчает удары при падении. В песочнице — грязный песок и его явно не хватало.

— Руководителю управляющей компании внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, — добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас площадку привели в порядок, а ответственного работника привлекли к дисциплинарной ответственности.

