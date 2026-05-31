Вносят последние штрихи: скульпторы со всей России покажут на фестивале песочные шедевры к юбилею Челябинска

Фото: скриншот видео соцсети Администрация Челябинска, Андрей Федотов.

Завтра, 1 июня, в 17:00 в городском саду имени А. С. Пушкина в Челябинске стартует фестиваль песочных скульптур. Авторы экспозиции приехали из разных регионов России, чтобы создать уникальную выставку под открытым небом, приуроченную к юбилею города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Скульпторы вдохновлялись историей и современной жизнью областного центра. Сейчас художники уже завершают работу над композициями и добавляют финальные штрихи. Гости фестиваля смогут увидеть, как песок превращается в узнаваемые городские образы и символы.

Напомним, фестиваль песочных скульптур традиционно проводится в течение всего лета. На площадке устраивают развлекательные программы для детей, концерты и мастер-классы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.