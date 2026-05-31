Рейд перед купальным сезоном: спасатели проверили опасные карьеры и нашли на них нарушителей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники ГИМС МЧС в Челябинске вместе с представителями администрации и полиции проехали по нескольким карьерам, где купаться официально запрещено. Эти водоемы считаются опасными: там нет спасателей, дно не проверено, а вода может скрывать холодные течения и острые предметы. Но, несмотря на запрещающие знаки, люди все равно лезут в воду.

Во время рейда инспекторы нашли сразу несколько нарушений. Самые тревожные — с участием несовершеннолетних, которые находились у воды без присмотра взрослых. Кроме того, на берегу заметили челябинцев в состоянии алкогольного опьянения — они отдыхали прямо у кромки воды, не думая о последствиях.

— С отдыхающими проведены профилактические беседы, разъяснены правила безопасного поведения на водных объектах и вручены памятки, — добавили в пресс-службе ведомства.

