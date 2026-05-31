Ночной пожар: огонь уничтожил пять торговых павильонов и шиномонтажную мастерскую в Челябинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Минувшей ночью на Свердловском тракте вспыхнул пожар. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании, и уже через несколько минут на месте работали расчеты Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту их прибытия огонь охватил несколько строений.

Пламя охватило пять торговых павильонов и помещение шиномонтажной мастерской. Общая площадь, объятая огнем, составила 120 квадратных метров. Спасатели работали оперативно: пожар удалось полностью ликвидировать. В происшествии никто не пострадал — людей внутри зданий на тот момент не было.

— На месте работали 30 человек личного состава и 6 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в одном из торговых павильонов, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

