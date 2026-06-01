Химия популярней литературы: челябинские выпускники 1 июня начинают сдавать ЕГЭ

ЕГЭ в первый день лета сдадут больше 4 тыс. южноуральских выпускников

В Челябинске, как и по всей России, 1 июня начинается период ЕГЭ. В понедельник выпускникам предстоит сдать единые госэкзамены по истории, химии и литературе.

Все это предметы по выбору. Как рассказали в Челябинском институте развития образования, самый популярный тест из трех – химия. Ему предпочтение отдали 2,1 тыс. человек.

1,5 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ по истории.

Меньше всего тех, кто предпочел экзамен по литературе – таких 900 человек.

