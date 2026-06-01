Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 3:37

В лесах Челябинской области зацвели розы

В нацпарке «Зигальга» распустились цветы шиповника
Елена КОЛЧИНА
Фото: нацпарк «Зигальга»

Фото: нацпарк «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустились цветы розы иглистой, более известной как шиповник.

Бутоны раскрылись в лесу, на лугах и полянах, — шиповник растет повсюду.

— Выносливость этой розы удивляет: один из самых морозостойких кустарников в мире способен выжить даже в самых суровых условиях, — рассказали в нацпарке.

Шиповник – лекарственное растение. Его плоды богаты витаминами. А еще шиповник с древнейших времен использовали в пищу. Из него готовят отвары, варенье, мармелад и даже супы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.