В лесах Челябинской области зацвели розы

Фото: нацпарк «Зигальга»

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области распустились цветы розы иглистой, более известной как шиповник.

Бутоны раскрылись в лесу, на лугах и полянах, — шиповник растет повсюду.

— Выносливость этой розы удивляет: один из самых морозостойких кустарников в мире способен выжить даже в самых суровых условиях, — рассказали в нацпарке.

Шиповник – лекарственное растение. Его плоды богаты витаминами. А еще шиповник с древнейших времен использовали в пищу. Из него готовят отвары, варенье, мармелад и даже супы.

