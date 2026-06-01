Россельхознадзор нашел вредителей на челябинском элеваторе

Зерно оказалось заражено вредителями

В Челябинской области эксперты проверили элеватор и обнаружили нарушения.

Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, в пробах пшеницы, овса и ячменя нашли вредителей хлебных запасов.

Всего на элеваторе хранится более 50 тонн зерна.

Директору учреждения выдали предписание устранить все нарушения. Проверку обещают повторить через некоторое время.

