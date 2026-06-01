Россельхознадзор нашел вредителей на челябинском элеваторе

В Челябинской области эксперты проверили элеватор и обнаружили нарушения.
Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, в пробах пшеницы, овса и ячменя нашли вредителей хлебных запасов.
Всего на элеваторе хранится более 50 тонн зерна.
Директору учреждения выдали предписание устранить все нарушения. Проверку обещают повторить через некоторое время.
