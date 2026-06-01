В Челябинской области 12 тысяч человек посетили храмы в праздник Святой Троицы

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области в православный праздник Святой Троицы храмы посетили 12 тыс. человек. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские и росгвардейцы дежурили возле мест богослужений. К ним присоединились дружинники, казаки и сотрудники частных охранных предприятий.

— Во время праздничных мероприятий правонарушений не допущено, — уточнили в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.