В Челябинске проверили 87 автобусов – кондиционеры работали лишь в 52

На перевозчиков, которые не включают кондиционеры, жалуются в областной миндортранс

В Челябинске за прошедшую неделю проверили 87 автобусов, работающих по 21 маршруту. Более чем в трети машин не работали кондиционеры.

— Наиболее сложные маршруты — 123-й, 483-й, 15-й и 125-й, — рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — Там в каждом случае более половины проверенных машин имели нерабочие кондиционеры.

Мэр Алексей Лошкин велел продолжить проверки.

— В случае системных нарушений обращайтесь в министерство, если они будут повторяться - там ответственность по контракту уже более серьезная должна быть, — проинструктировал подчиненных Алексей Лошкин. — Общественный транспорт должен быть и в ухоженном внешнем виде.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

