Камеры с онлайн-трансляцией: за сдачей ЕГЭ в регионе присматривают 2500 умных устройств

Фото: предоставлено КП-Челябинск.

В Челябинской области стартовал основной период ЕГЭ. За порядком в 83 пунктах проведения Единого госэкзамена в Челябинской области следят больше 2 500 современных камер видеонаблюдения от компании «Ростелеком». В объективы попадают не только участники экзаменов, но и места печати, сканирования и упаковки бланков. При этом персональные данные выпускников и содержание ответов остаются зашифрованными.

Для контроля за ходом ЕГЭ используется система с элементами искусственного интеллекта. Программа на основе нейросети анализирует поведение экзаменуемых и может обнаружить нестандартные действия, позволяя организаторам оперативно реагировать.

— Внедрение современных ИТ-инструментов значительно повышает безопасность и объективность проведения итоговой аттестации, — отметил директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

Видеопоток в режиме реального времени транслируется на специальный портал, а также дублируется на локальные носители в каждой камере для повышения надежности.

В 2026 году единый госэкзамен в Челябинской области сдают более 14 тысяч выпускников 11-х классов и еще около 1 300 человек из числа прошлых лет. Основной период продлится до 9 июля. В первый день, 1 июня, одиннадцатиклассники проверяют свои знания по истории, литературе и химии. По данным министерства образования, система наблюдения создает равные условия для всех и заметно снизила количество попыток нарушить порядок во время экзамена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.