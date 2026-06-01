ОНФ: с грубостью в роддомах сталкиваются до четверти женщин

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Почти единодушно россияне считают, что быть родителем - счастье, а дети - несомненная радость. Так ответили 92% респондентов опроса Общероссийского Народного фронта. Вместе с тем, не у всех есть возможность реализовать свои планы на семью — не только по материальным, но и по социальным причинам: несправедливому или даже грубому отношению к родителям малолетних детей. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики рассказал председатель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов:

— 36% граждан, не имеющих детей, говорят, что их решение завести ребёнка не будет зависеть от увеличения мер поддержки. Это вопрос культурной среды, отношения общества и качества инфраструктуры.

Как отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий, данные опросов и обращений показывают — до 25% женщин сталкиваются жалуются на равнодушие и грубость в роддомах, хотя за последние годы число жалоб и сократилось на 15%.

— Многим важны атмосфера поддержки и отношение персонала, поэтому востребованы проекты «роддомов с душой», где можно заранее познакомиться с врачами и условиями пребывания. Такая практика, к примеру, успешно реализована в Челябинской области, - рассказывает Денис Рыжий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.