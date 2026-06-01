Кошки – не актеры: в Челябинске «Мурфесту» отказались выдавать лицензию

Бизнесмен пытался назвать выставку зоотеатром

В Челябинске Россельхознадзор отказался выдавать лицензию на использование животных выставке кошек «Мурфест».

34 кошек на Южный Урал привез предприниматель из Саратова. Он собирался демонстрировать пушистых представительниц разных пород до 12 июля. Но возникли проблемы с документами.

Заявку на получении лицензии бизнесмен подал, только ее не одобрили из-за нарушения правил транспортировки животных, неправильно устроенной санитарно-карантинной зоны и других недочетов.

— Добавим, что предприниматель хочет получить лицензию как собственник зоотеатра, не имея при этом собственного манежа и преследуя отличные от театра цели – простую демонстрацию животных, — прокомментировали в Уральском управлении Россельхознадзора.

У владельца кошек остается шанс исправить нарушения и повторно обратиться за лицензией.

