Зеленый Марафон собрал тысячи челябинцев на старте

СберПрайм Зеленый Марафон в Челябинске объединил более 8 тысяч профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто впервые решил попробовать свои силы на дистанции. Всего в этом году на старт СберПрайм Зеленого Марафона в 59 городах России вышли более 150 тыс. человек. По итогам мероприятия на благотворительные проекты направят более 250 млн рублей.

Специально к забегу Сбер провел беспрецедентную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, который пробежали участники, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Суммарно бегуны преодолели свыше 1 млн километров. В результате 185 млн рублей передадут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

- Каждый километр — это надежда для ребенка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжёлое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников СберПрайм Зеленого Марафона по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление.

Ещё более 65 млн рублей, собранных во время традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

Впервые за историю Зеленого Марафона на Южном Урале прошел семейный и костюмированный забег, которые, кстати, можно было пройти пешком. Все участники проявили свою креативность, а семьи пробежали дистанцию, держась за руки.

СберПрайм Зеленый Марафон стал семейным фестивалем музыки и спорта. На первом старте перед бегунами ехал диджей в сопровождении пейсмейкеров с колонками на велосипедах. Для гостей топовые фитнес-клубы и спортивные федерации провели физминутки, а на площадке работало более 30 точек с развлечениями, мастер-классами, викторинами и интерактивами от партнеров.

Андрей Ручай, управляющий Челябинским отделением Сбера:

- Драйв, энергия, позитив, мощное комьюнити — так можно описать Зеленый Марафон. Это праздник семьи и добра, важный вклад в философию Здорового образа жизни. Наши гости, спортсмены и болельщики, получили яркие эмоции и с пользой и весельем провели выходной день. Я традиционно пробежал 4,2 км и в очередной раз убедился, какие у нас активные люди на Южном Урале, как много для них значит спорт. Уверен, в следующем году наше событие будет еще масштабнее и насыщеннее, и мы поставим новый рекорд по участникам.

