Июнь в Челябинской области не будет аномально жарким

В июне будет умеренно жарко, в горах пройдут обильные дожди

Гидрометцентр опубликовал прогноз на июнь 2026 года в Челябинской области. По расчетам экспертов, среднемесячная температура воздуха на Южном Урале будет соответствовать норме и составит +17, +19 градусов.

На большей части региона среднемесячное количество осадков будет также в пределах нормы. Но в горных районах дождей может оказаться больше обычного.

— На летние месяцы приходится наибольшее количество осадков, — рассказали в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — Основная их часть проходит с ливнями, грозами и иногда с градом. Причем ливни носят локальных характер, то есть, выпадают на небольших территориях

За всю историю наблюдений самым теплым в Челябинске был июнь далекого 1922 года. Среднемесячная температура воздуха тогда составила 22,4 градуса.

Холоднее всего было в 1979 году. Тогда среднемесячная температура равнялась +12,7 градуса.

Среди примечательных событий метеорологи отмечают шквал в Златоусте 16 июня 1978 года. Ветер в течение восьми минут дул со скоростью до 40 метров в секунду. Он обрывал провода, валил деревья и заборы, срывал крыши с домов.

