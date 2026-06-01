ОНФ предложил бесплатно учить на права многодетных матерей

На заседании Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики выступил с докладом председатель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Там он рассказал про инициативы Народного фронта по улучшению социально-бытовых условий для многодетных семей в России.

Так, чтобы повысить мобильность молодых родителей ОНФ совместно с одной из крупнейших каршеринговых компаний прорабатывает запуск семейных микроавтобусов с пониженным тарифом. Планируется, что он будет действовать специально для многодетных семей. Кроме того, планируется программа бесплатного обучения вождению для многодетных мам на базе социально ответственных автошкол.

Особое внимание уделяется детской безопасности. Ежегодно около тысячи трагедий происходит из-за выпадения малышей из окон. Совместно с Минстроем общественники проработали вопрос внесения детских ограничителей в обязательный стандарт отделки новых многоквартирных домов. Речь идет о простом защитном механизме, установка которого практически не влияет на стоимость жилья, но способна предотвратить несчастные случаи.

Еще одной темой стали юридические барьеры для бабушек и дедушек. Сегодня без нотариальной доверенности они зачастую не могут забрать внука из детского сада или сводить к врачу. Народный фронт предлагает внедрить цифровое подтверждение таких полномочий через портал Госуслуг, чтобы упростить жизнь семьям.

Также обсуждается поддержка студентов из больших семей. Сейчас льготы действуют до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет при очном обучении на бюджете. Однако переход на новую модель высшего образования может затянуть учёбу. В связи с этим предлагается сохранить меры соцподдержки до фактического окончания старшим студентом вуза.

— Народный фронт держит на особом контроле реализацию нацпроектов по поддержке семей. Это одна из самых активных групп граждан, которые обращаются к нам за помощью. Например, только в 2025 году на Прямую линию с Владимиром Путиным из Челябинской области поступило более шести тысяч обращений по вопросам семьи. Все они находятся на нашем контроле, — рассказал руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

