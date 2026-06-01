Случай с женским халатом: Карен Даллакян рассказал, за что студентов выгоняли с экзаменов в вузе

Сегодня в Челябинской области стартовали ЕГЭ сразу по нескольким предметам. Начинаются госы и защиты дипломных работ у студентов. У каждого, кто когда-либо сдавал экзамены, есть свои запоминающиеся истории. Мы решили спросить о них у известных южноуральцев. Ветеринарный врач и руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян поделился воспоминанием о госэкзамене по хирургии, который он сдавал в 1992 году на четвертом курсе Вологодского молочного института.

По словам Даллакяна, преподаватель — профессор ветеринарной хирургии — выгнал его однокурсника с экзамена, несмотря на хорошую подготовку. Причиной стал женский халат, который студент взял у знакомых девушек в общежитии. Профессор заметил несоответствие: у женских халатов пуговицы пришиты на другую сторону.

— У однокурсника халат был грязным, он к девчонкам в общагу забежал и взял у них, а преподаватель заметил, — рассказал ветврач.

Эта ситуация настолько впечатлила, что он запомнил ее на всю жизнь и даже сейчас обращает внимание на халаты врачей:

— Я до сих пор за этим слежу. Спецодежда обязательно должна соответствовать.

Кстати, сам Карен Даллакян успешно сдал тот самый экзамен по хирургии. Ранее КП-Челябинск писала о том, как ветврач провел сложную операцию одному из своих подопечных — трехлапой пуме по кличке Атос. Хищнику, который раньше выступал в цирке, удалили опухоль на суставе единственной передней лапы.

