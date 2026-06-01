В Челябинской области индекс промпроизводства снизился на 7,3%

Некоторые отрасли показали рост, но промышленность в целом снизила обороты

Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-апреле упал на 7,3% по сравнению с тем же периодом пошлого года. Об этом сообщает Челябинскстат.

За месяц индекс уменьшился на 1,5%.

Наибольшее снижение (на 31% по отношению к январю-апрелю прошлого года) показало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

При этом в отдельных отраслях производство выросло. Например, добыча полезных ископаемых (за исключением угля и металлических руд) с прошлого года увеличилась на 11,4%, производство одежды выросло на 11,5%, производство мебели – на 39,6%.

