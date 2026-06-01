Поддержка семей и развитие молодежи: «Уралэнергосбыт» продолжает программу «СВЕТлое будущее УЭС»

В День защиты детей «Уралэнергосбыт» в третий раз запускает корпоративную программу «СВЕТлое будущее УЭС», направленную на поддержку семей сотрудников, профориентацию подростков и развитие их профессиональных и личностных компетенций. В рамках программы компания предоставляет возможность временного трудоустройства детям сотрудников в возрасте от 14 до 17 лет. Участники смогут попробовать себя в роли консультантов ЕРЦ и делопроизводителей, выполняя реальные рабочие задачи под руководством наставников и получая первый опыт работы в корпоративной среде.

Помимо трудовой занятости, программа включает творческие мастер-классы и развивающие активности, направленные на раскрытие талантов, развитие креативности и расширение кругозора участников. Такой формат помогает подросткам развивать навыки коммуникации, взаимодействия и командной работы.

Программа «СВЕТлое будущее УЭС» ориентирована на формирование у подростков первичных профессиональных компетенций и включает:

- получение первого практического опыта работы;

- профориентацию и знакомство с различными направлениями деятельности;

- развитие ответственности, дисциплины и коммуникативных навыков;

- поддержку семей сотрудников компании;

- возможность получения первого самостоятельного дохода.

Третий запуск программы подтверждает ее востребованность среди сотрудников компании и их семей. За время реализации проект стал важной частью корпоративной социальной политики «Уралэнергосбыт», объединив практическую занятость подростков, развитие личностных качеств и поддержку семейных ценностей.

Поддержка подрастающего поколения и создание возможностей для его развития остаются важным направлением социальной ответственности компании. «СВЕТлое будущее УЭС» продолжит развиваться как долгосрочная инициатива, помогающая подросткам сделать первые шаги в профессии и увереннее смотреть в будущее.

