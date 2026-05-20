НовостиОбщество20 мая 2026 11:46

Участники ликвидации аварии в Копейске получили награды из рук губернатора

Алексей Текслер наградил 47 южноуральцев за трудовую доблесть и спасение людей
Ольга ЩАПИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

47 жителей Челябинской области получили государственные и областные знаки отличия. Награды вручил губернатор Алексей Текслер.

Особое место в церемонии заняла история ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 2025 года на промышленной площадке в Копейске. За проявленную смелость губернатор вручил знак отличия «За смелость и отвагу» сразу десяти участникам тех событий: девяти работникам предприятия и бойцу мобильного поисково-спасательного отряда областной службы спасения.

— В экстремальной обстановке четкие и слаженные действия помогли ликвидировать последствия аварии, спасти многих людей, – сказал глава региона.

Среди федеральных наград, которые получили южноуральцы, — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «За развитие железных дорог» и награда «За спасение погибавших». 13 человек удостоились почетных званий России: от «Заслуженного врача» и «Заслуженного деятеля науки» до представителей оборонно-промышленного комплекса и пищевой индустрии.